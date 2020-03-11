У депутата испанского парламента выявили коронавирус

МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у бывшего председателя испанского конгресса депутатов, занимающей в нижней палате нынешнего созыва пост второго вице-спикера, Анны Пастор.
Как сообщила Пастор, представляющая оппозиционную правую Народную партию, она почувствовала себя плохо в субботу, у нее повысилась температура. "Вчера мне подтвердили COVID-19, поэтому я останусь дома столько дней, сколько скажут коллеги", - написала Пастор в Twitter. При этом, по словам политика, у нее больше нет жара или других симптомов.
Пастор была министром здравоохранения в 2002-2004 годах и министром развития в 2011-2016 годах.
Ранее диагноз коронавирус был поставлен двум депутатам от крайне правой партии VOX, в том числе ее генеральному секретарю Хавьеру Ортеге Смиту. Во вторник было принято решение не проводить на этой неделе пленарные заседания, поскольку, как пояснила спикер конгресса депутатов Меричель Батет, на них не смогут присутствовать все 52 депутата от крайне правых из-за того, что все они находятся на карантине.
В Испании по последним официальным данным зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных – в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
В Мадриде, Риохе и столице Страны басков Витории закрыты учебные заведения.
Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса