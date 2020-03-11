У депутата испанского парламента выявили коронавирус

Ранее диагноз коронавирус был поставлен двум депутатам от крайне правой партии VOX, в том числе ее генеральному секретарю Хавьеру Ортеге Смиту. Во вторник было принято решение не проводить на этой неделе пленарные заседания, поскольку, как пояснила спикер конгресса депутатов Меричель Батет, на них не смогут присутствовать все 52 депутата от крайне правых из-за того, что все они находятся на карантине.