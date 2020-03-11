Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T19:15+0300
https://ria.ru/20200311/1568454892.html
У депутата испанского парламента выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

У депутата испанского парламента выявили коронавирус

19:15 11.03.2020
626
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске
Женщина в маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске . Архивное фото
МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у бывшего председателя испанского конгресса депутатов, занимающей в нижней палате нынешнего созыва пост второго вице-спикера, Анны Пастор.
Как сообщила Пастор, представляющая оппозиционную правую Народную партию, она почувствовала себя плохо в субботу, у нее повысилась температура. "Вчера мне подтвердили COVID-19, поэтому я останусь дома столько дней, сколько скажут коллеги", - написала Пастор в Twitter. При этом, по словам политика, у нее больше нет жара или других симптомов.
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
10 марта, 19:15РИА Наука
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Пастор была министром здравоохранения в 2002-2004 годах и министром развития в 2011-2016 годах.
Ранее диагноз коронавирус был поставлен двум депутатам от крайне правой партии VOX, в том числе ее генеральному секретарю Хавьеру Ортеге Смиту. Во вторник было принято решение не проводить на этой неделе пленарные заседания, поскольку, как пояснила спикер конгресса депутатов Меричель Батет, на них не смогут присутствовать все 52 депутата от крайне правых из-за того, что все они находятся на карантине.
В Испании по последним официальным данным зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных – в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
В Мадриде, Риохе и столице Страны басков Витории закрыты учебные заведения.
Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
150200
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИспанияВ мире
Рекомендуем
Катар
В Катаре зафиксировали 238 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 16 человек
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии оценил заявление Меркель о распространении коронавируса
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом
Американские флаги в Вашингтоне
В США из-за коронавируса могут закрыть Капитолий
Коронавирус
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане
Люди в масках в США
В Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Встреча министров G7 в Питтсбурге пройдет в формате видеоконференции
Закрытая средняя школа в Ухане
В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии подтвердили новый случай заражения коронавирусом
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число зараженных коронавирусом превысило две тысячи человек
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния