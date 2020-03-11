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Новости Подмосковья
2020-03-11T19:24+0300
https://ria.ru/20200311/1568454737.html
Неделю детского кино проведут в дни весенних школьных каникул
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568455188_0:23:1500:867_1036x0_80_0_0_e12467ed94db381984bc161d4e6f1f8b.jpg
РИА Новости

Неделю детского кино проведут в дни весенних школьных каникул

19:24 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗрители во время показа фильма
Зрители во время показа фильма
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В дни весенних школьных каникул в Подмосковье пройдет Неделя детского кино, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.
Дети и подростки смогут бесплатно посмотреть лучшие отечественные детские фильмы военно-патриотической тематики, рекомендованные к просмотру областным министерством культуры.
"Картины, созданные на основе исторических и культурных традиций страны, – это одно из лучших средств для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности", – говорится в сообщении ведомства.
Неделя детского кино, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 23 по 29 марта и с 6 по 12 апреля.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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