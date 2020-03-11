Неделю детского кино проведут в дни весенних школьных каникул

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В дни весенних школьных каникул в Подмосковье пройдет Неделя детского кино, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства культуры.
Дети и подростки смогут бесплатно посмотреть лучшие отечественные детские фильмы военно-патриотической тематики, рекомендованные к просмотру областным министерством культуры.
"Картины, созданные на основе исторических и культурных традиций страны, – это одно из лучших средств для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности", – говорится в сообщении ведомства.
Неделя детского кино, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 23 по 29 марта и с 6 по 12 апреля.