Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 16 человек

По данным ERR, после возвращения итальянцев на родину выяснилось, что некоторые итальянские волейболисты заболели, температура игроков поднялась выше 37,5 градусов, они были помещены на карантин.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.