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Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 16 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 16 человек

19:10 11.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у трех жителей Эстонии, общее число заразившихся в стране достигло 16 человек, сообщила пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 диагностировали у двух жителей острова Сааремаа и одного жителя Таллина, который заразился, посетив одну из стран из зоны риска. Жители Сааремаа могли заразиться от итальянских волейболистов, посещавших остров. Всего коронавирус обнаружен у 16 жителей страны", - говорится в сообщении.
Как сообщил портал государственного телерадиовещания ERR, 4 марта волейбольный клуб Сааремаа встретился с клубом из Милана в матче Евролиги. По словам руководителя ляэнеского отделения департамента здоровья Кадри Юхкам, оба зараженных островитянина могли вступать в контакт с итальянскими волейболистами.
"Организаторы мероприятия подтвердили, что игроки из Италии были здоровы. Мы также дали конкретные инструкции о том, как организовать безопасность мероприятия", - сказала Юхкам телеканалу.
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По данным ERR, после возвращения итальянцев на родину выяснилось, что некоторые итальянские волейболисты заболели, температура игроков поднялась выше 37,5 градусов, они были помещены на карантин.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭстонияВ мире
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