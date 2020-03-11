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Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек

19:06 11.03.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом при кабмине республике.
Ранее штаб сообщил, что число зараженных новым типом коронавируса в Азербайджане увеличилось до 13 человек, один из них - гражданин России. Все они ранее посещали Иран. Трое заразившихся, пройдя соответствующее лечение в больницах особого режима, выздоровели и были выписаны домой.
"Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус", - сообщили РИА Новости в штабе в среду.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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