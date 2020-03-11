Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек

БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом при кабмине республике.
Ранее штаб сообщил, что число зараженных новым типом коронавируса в Азербайджане увеличилось до 13 человек, один из них - гражданин России. Все они ранее посещали Иран. Трое заразившихся, пройдя соответствующее лечение в больницах особого режима, выздоровели и были выписаны домой.
"Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус", - сообщили РИА Новости в штабе в среду.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса