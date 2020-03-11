Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 15 человек

"Еще у двух граждан Азербайджана обнаружен коронавирус", - сообщили РИА Новости в штабе в среду.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.