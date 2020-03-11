Премьер Чехии оценил заявление Меркель о распространении коронавируса

ПРАГА, 11 мар – РИА Новости. Чешский премьер Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в среду журналистам, что он в шоке и ужасе от заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что коронавирусом может заразиться до 70% населения.

"Я был в шоке от того, что сказала канцлер Меркель. Меня это ужаснуло. Она заявляет об этом как бы в контексте того, что ничего с этим сделать невозможно. Мы подобного не говорим, потому что думаем, что Европа , наконец, дойдет до того, что будет заявлено, что мы все останемся дома в наших странах, а передвигаться будут товары, которые мы производим. Мы всегда были в этом лидерами", - сказал Бабиш.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, ссылаясь на мнение экспертов, заявила в среду, что порядка 60-70% населения могут заразиться новым типом коронавируса, если в скором времени не разработают вакцину и методы терапии.

При этом Меркель не уточнила, идет ли речь только о населении ФРГ, Европы или это прогнозы по миру.

В настоящий момент в Германии подтверждены около 1,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Три человека скончались от болезни в самой Германии, еще один гражданин ФРГ скончался в Египте

Чехии на середину дня среды были зарегистрированы 67 случаев заболеваний вирусом COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.