АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ( ) объявило о возможном приближении финансового кризиса в России. Минфин и эксперты не согласились с такой оценкой. Ключевые мнения – в материале РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ( АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса в России. Минфин и эксперты не согласились с такой оценкой. Ключевые мнения – в материале РИА Новости.

"Россия лишь окрепнет"

Оптимистично на ситуацию на фондовых валютных рынках смотрит президент Владимир Путин. На встрече с российскими инвесторами он заявил, что процессы подобного рода создают дополнительные возможности.

"Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно", - сказал глава государства.

Он отметил, что ключевые отрасли имеют хорошие шансы выйти из сложившейся ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей серьезной конкурентной борьбе.

"Нет оснований для пессимизма"

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России далека от рецессии.

"Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", — заявил он.

Глава Минфина отметил, что ведомство будет стимулировать внутреннюю экономику для выполнения прогнозных показателей по росту ВВП. В этом году они составляют 1,9 процента.

Силуанов заверил, что для этого имеются все ресурсы.

"Паниковать рано"

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович заявил РИА Новости, что говорить о близости полномасштабного финансового кризиса в России рано. При этом он уточнил, что осложняет ситуацию, что на экономику воздействует не только снижение цен на нефть, но и распространение коронавируса.

Специалист отметил, что, если нефтяной рынок потеряет свою стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб негативного вирусного воздействия окажется достаточным для замедления роста мировой экономики ниже двух процентов, российская экономика продемонстрирует сокращение на 0,3-0,8 процента уже в 2020 году.

Тем не менее, он выразил мнение, что такое снижение удастся взять под контроль.

"Власти справятся с угрозой"

С ним согласен доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Соколов.

Он отметил, что финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, что подтверждает ситуация 2016 года.