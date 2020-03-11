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2020-03-11T19:03+0300
https://ria.ru/20200311/1568454180.html
АКРА оценила риски возможного финансового кризиса
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РИА Новости

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

19:03 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) объявило о возможном приближении финансового кризиса в России. Минфин и эксперты не согласились с такой оценкой. Ключевые мнения – в материале РИА Новости.

"Россия лишь окрепнет"

Оптимистично на ситуацию на фондовых валютных рынках смотрит президент Владимир Путин. На встрече с российскими инвесторами он заявил, что процессы подобного рода создают дополнительные возможности.
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"Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно", - сказал глава государства.
Он отметил, что ключевые отрасли имеют хорошие шансы выйти из сложившейся ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей серьезной конкурентной борьбе.

"Нет оснований для пессимизма"

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России далека от рецессии.
"Считаю, что для России у нас нет оснований впадать в пессимизм", — заявил он.
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Глава Минфина отметил, что ведомство будет стимулировать внутреннюю экономику для выполнения прогнозных показателей по росту ВВП. В этом году они составляют 1,9 процента.
Силуанов заверил, что для этого имеются все ресурсы.

"Паниковать рано"

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович заявил РИА Новости, что говорить о близости полномасштабного финансового кризиса в России рано. При этом он уточнил, что осложняет ситуацию, что на экономику воздействует не только снижение цен на нефть, но и распространение коронавируса.
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Специалист отметил, что, если нефтяной рынок потеряет свою стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб негативного вирусного воздействия окажется достаточным для замедления роста мировой экономики ниже двух процентов, российская экономика продемонстрирует сокращение на 0,3-0,8 процента уже в 2020 году.
Тем не менее, он выразил мнение, что такое снижение удастся взять под контроль.

"Власти справятся с угрозой"

С ним согласен доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Соколов.
Он отметил, что финансовая система не переходит в состояние кризиса, а лишь возникает рост вероятности подобной ситуации, что подтверждает ситуация 2016 года.
"Суждения о том, что страна стоит на пороге очередного экономического кризиса, преждевременны, а политика ЦБ, Минфина и правительства, скорее, будет демонстрировать результативность на фоне текущего уровня ключевой ставки и реализации мер по ограничению распространения коронавируса", — считает собеседник агентства.
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