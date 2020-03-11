Суд оставил под арестом еще двоих экс-полицейских по "делу Голунова"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест еще двух экс-полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О смягчении меры пресечения просили адвокаты Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.
Ранее в среду суд отклонил апелляции других двух фигурантов дела Игоря Ляховца и Максима Уметбаева, также оставив их в СИЗО.
В конце января СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.