Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T19:03+0300
https://ria.ru/20200311/1568454146.html
Суд оставил под арестом еще двоих экс-полицейских по "делу Голунова"
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564080691_0:216:3107:1964_1036x0_80_0_0_1f852fc65a3f677caaece76f9f14da37.jpg
РИА Новости

Суд оставил под арестом еще двоих экс-полицейских по "делу Голунова"

19:03 11.03.2020
726
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев , обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу И. Голунова
Бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев , обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу И. Голунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест еще двух экс-полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О смягчении меры пресечения просили адвокаты Романа Феофанова и Акбара Сергалиева.
Ранее в среду суд отклонил апелляции других двух фигурантов дела Игоря Ляховца и Максима Уметбаева, также оставив их в СИЗО.
В конце января СК отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое из пяти арестованных: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Вчера, 12:17
Экс-полицейский извинился перед Голуновым и готов пройти детектор лжи
1100004
Обсудить 0
Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)Владимир КолокольцевМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Москве задержали лжеадвоката по уголовным делам
Молоток в зале судебных заседаний
Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела УВД в рамках "дела Голунова"
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин ждет доклада по делу о сбитом под Кировом мальчике
Наручники
В Тамбовской области арестовали фигуранта дела об убийстве школьницы
Место ДТП в Миллеровском районе Ростовской области
Пострадавшие в ДТП в Ростовской области оказались жителями ДНР
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
Мосгорсуд отказался освободить экс-полицейского по "делу Голунова"
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Станция Теплый Стан Московского метрополитена
В Москве завели дело против мужчины, толкнувшего контролера в метро
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Оторвавшаяся рессора попала в лобовое стекло
Камера сняла, как рессора грузовика пробила лобовое стекло легковушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния