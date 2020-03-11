МИД Британии призвал остающихся в Италии туристов вернуться домой

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании призвал британских туристов, находящихся сейчас в Италии, как можно скорее вернуться домой.

Девятого марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны. МИД Великобритании в ответ порекомендовал гражданам страны не ездить в Италию без необходимости, а всем приезжающим из Италии — самоизолироваться на 14 дней.

"Британские граждане по-прежнему могут беспрепятственно покинуть Италию. Аэропорты по всей территории Италии остаются открыты. Однако итальянские власти призвали отказаться от поездок с целью туризма по территории страны и попросили туристов, уже находящихся в Италии, завершить по возможности поездки и вернуться домой", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского МИД.

"Расписание рейсов меняется, и некоторые рейсы отменяются. Поэтому мы рекомендуем всем остающимся в Италии британским туристам связаться со своими авиакомпании и как можно скорей вернуться в Великобританию", — указывает ведомство.