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Туризм
2020-03-11T23:22+0300
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МИД Британии призвал остающихся в Италии туристов вернуться домой
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РИА Новости

МИД Британии призвал остающихся в Италии туристов вернуться домой

23:22 11.03.2020
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
ЛОНДОН, 11 мар — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании призвал британских туристов, находящихся сейчас в Италии, как можно скорее вернуться домой.
Девятого марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны. МИД Великобритании в ответ порекомендовал гражданам страны не ездить в Италию без необходимости, а всем приезжающим из Италии — самоизолироваться на 14 дней.
"Британские граждане по-прежнему могут беспрепятственно покинуть Италию. Аэропорты по всей территории Италии остаются открыты. Однако итальянские власти призвали отказаться от поездок с целью туризма по территории страны и попросили туристов, уже находящихся в Италии, завершить по возможности поездки и вернуться домой", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского МИД.
"Расписание рейсов меняется, и некоторые рейсы отменяются. Поэтому мы рекомендуем всем остающимся в Италии британским туристам связаться со своими авиакомпании и как можно скорей вернуться в Великобританию", — указывает ведомство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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