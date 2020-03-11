В США из-за коронавируса могут закрыть Капитолий

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Капитолий Капитолий США могут закрыть из-за коронавируса , заявил журналистам лидер фракции большинства в палате представителей демократ Стени Хойер.

"Мы еще не приступали к решению вопроса о том, нужно ли нам закрыть Капитолий для посетителей. Мы это обсудим", - сказал Хойер. По его словам, вполне вероятно, что "в какой-то момент" Капитолий будет закрыт.

Капитолий, где заседают обе палаты конгресса, обычно открыт для посетителей ежедневно, в отличие от Белого дома, куда доступ на экскурсию возможен только по предварительной записи и в порядке очереди.

В Капитолии и окружающих его зданиях идет активная работа конгресса. Так, в среду проходит целый ряд слушаний в конгрессе, одновременно разрабатывается законопроект о поддержке экономики, на четверг намечено голосование по нему.