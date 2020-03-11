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В США из-за коронавируса могут закрыть Капитолий
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РИА Новости

В США из-за коронавируса могут закрыть Капитолий

18:57 11.03.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Капитолий США могут закрыть из-за коронавируса, заявил журналистам лидер фракции большинства в палате представителей демократ Стени Хойер.
"Мы еще не приступали к решению вопроса о том, нужно ли нам закрыть Капитолий для посетителей. Мы это обсудим", - сказал Хойер. По его словам, вполне вероятно, что "в какой-то момент" Капитолий будет закрыт.
Капитолий, где заседают обе палаты конгресса, обычно открыт для посетителей ежедневно, в отличие от Белого дома, куда доступ на экскурсию возможен только по предварительной записи и в порядке очереди.
В Капитолии и окружающих его зданиях идет активная работа конгресса. Так, в среду проходит целый ряд слушаний в конгрессе, одновременно разрабатывается законопроект о поддержке экономики, на четверг намечено голосование по нему.
В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли.
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