В Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Запланированная конференция по коронавирусу в Нью-Йорке отменена из-за коронавируса, сообщили организаторы.
Влиятельный экспертный центр Совет по международным отношениям планировал на пятницу конференцию под названием "Ведение бизнеса в условиях коронавируса", но отменил ее, как и другие очные мероприятия вплоть до начала апреля.
В Вашингтоне ведущие тинк-танки (аналитические центры) также отменяют мероприятия или переводят их в виртуальный формат. Так, в Атлантическом совете обсуждают в среду ответ Европы на коронавирус, но лишь по веб-трансляции. При этом по-прежнему намечено очное мероприятие по обсуждению "российской агрессии" 16 марта, где присутствующим обещают "легкий ланч".
Международный центр Карнеги отменил ближайшие мероприятия на 13 и 16 марта, Гудзоновский институт либо отменил, либо перевел свои мероприятия в онлайн, его примеру последовал Брукингский институт, отменив встречу 16 марта с Фионой Хилл — бывшим главным советником Белого дома по России и свидетелем на процессе по импичменту Дональду Трампу. Ряд мероприятий в Брукингском институте и другом крупнейшем тинк-танке CSIS пройдет в виртуальном формате.
В США отмечено уже более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом, не менее 31 человека умерли.
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