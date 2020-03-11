В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу

"Убил, а труп утопил": под Тамбовом не могут найти школьницу

По данным следствия, в течение двух дней водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, которое указал подозреваемый. Поисковые мероприятия велись и в других местах. "Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска", - информирует следствие. Причины смерти девочки будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.