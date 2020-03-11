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2020-03-12T05:11+0300
https://ria.ru/20200311/1568453841.html
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
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РИА Новости

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

18:56 11.03.2020 (обновлено: 05:11 12.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.
По данным следствия, вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель города Котовск. По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино подозреваемый сбил девочку. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца. Поиски девочки продолжались.
"Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении тела школьницы.
Екатерина
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По данным следствия, в течение двух дней водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, которое указал подозреваемый. Поисковые мероприятия велись и в других местах. "Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска", - информирует следствие. Причины смерти девочки будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"Тамбовская областьКотовскТамбовский районПроисшествия
Популярные комментарии
кто еще считает что смертная казнь нам не нужна
11 марта, 19:22
Андрей Скляров
3901007
Как то странно. Убийца указал , что сбросил тело в воду. А нашли ее зарытой в земле . Никого не напрягает это обстоятельство ? В России под ментовскими пытками , в чем угодно сознаешься. Вот только следственный эксперимент показывает, что не он это ее убил .
11 марта, 20:07
freizdorf
3010013
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