Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Коршунову наказание в виде 9 лет колонии общего режима", - сказала судья Наталья Чепрасова.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

Суд также отправил их в колонию общего режима - Алексееву на 8 лет, назначив ей штраф 3 миллиона рублей, Данилова на 5 лет. Кроме того, Коршунову запрещено занимать должность в органах власти в течение 6 лет, Алексеевой - в течение 5 лет.

Коршунов признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, Алексеева - в получении взятки и пособничестве в растрате, Данилов - в пособничестве в растрате. Кроме того, суд передал на рассмотрение в гражданском процессе иски в пользу ФСИН на 115 миллионов рублей с троих подсудимых и на 43 миллиона - с Коршунова и Алексеевой.

По данным следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для учреждений ФСИН по завышенной стоимости, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 155 миллионов рублей. Данилов, как сообщал СК , при составлении аукционной документации применил повышающие коэффициенты к начальной цене контрактов.

Дюкова, заключившая досудебное соглашение, в ноябре 2018-го получила 2,5 года колонии за пособничество в растрате, в июле она вышла на свободу по УДО. По версии следствия, Коршунов и Алексеева требовали от Дюковой взятку в 38 миллионов рублей, суд оправдал по этому эпизоду Коршунова, но признал виновной Алексееву, которая получила из этих денег 1,5 миллиона и потратила их на покупку автомобиля Mercedes для дочери.

Кроме того, в отношении Коршунова продолжается расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе