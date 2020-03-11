Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T19:16+0300
https://ria.ru/20200311/1568453731.html
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155697/61/1556976143_0:186:3118:1940_1036x0_80_0_0_fcefdb770e5c5d7e758a78ba456dee5d.jpg
РИА Новости

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

18:54 11.03.2020 (обновлено: 19:16 11.03.2020)
2792
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Коршунову наказание в виде 9 лет колонии общего режима", - сказала судья Наталья Чепрасова.
По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
Суд также отправил их в колонию общего режима - Алексееву на 8 лет, назначив ей штраф 3 миллиона рублей, Данилова на 5 лет. Кроме того, Коршунову запрещено занимать должность в органах власти в течение 6 лет, Алексеевой - в течение 5 лет.
Вид на город Магадан
6 марта, 09:00
На Колыме экс-руководителя фонда капремонта будут судить за растрату
Коршунов признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, Алексеева - в получении взятки и пособничестве в растрате, Данилов - в пособничестве в растрате. Кроме того, суд передал на рассмотрение в гражданском процессе иски в пользу ФСИН на 115 миллионов рублей с троих подсудимых и на 43 миллиона - с Коршунова и Алексеевой.
По данным следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для учреждений ФСИН по завышенной стоимости, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 155 миллионов рублей. Данилов, как сообщал СК, при составлении аукционной документации применил повышающие коэффициенты к начальной цене контрактов.
Молоток в зале судебных заседаний
28 февраля, 18:50
В Ленинградской области директора интерната обвинили в растрате
Дюкова, заключившая досудебное соглашение, в ноябре 2018-го получила 2,5 года колонии за пособничество в растрате, в июле она вышла на свободу по УДО. По версии следствия, Коршунов и Алексеева требовали от Дюковой взятку в 38 миллионов рублей, суд оправдал по этому эпизоду Коршунова, но признал виновной Алексееву, которая получила из этих денег 1,5 миллиона и потратила их на покупку автомобиля Mercedes для дочери.
Кроме того, в отношении Коршунова продолжается расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе.
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Приговор в законную силу пока не вступил, Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов 25 марта.
Пачка денег
22 февраля, 13:42
На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей
3050010
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Олег КоршуновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
Рекомендуем
Заседание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила поправки в Конституцию
Харви Вайнштейн в суде вместе с адвокатами Хосе Баэсом и Роном Салливаном
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
СМИ: на Северном Кипре выявили коронавирус у туристки из Германии
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Заседание Государственной Думы РФ
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Случаи пандемий в мире в XX веке
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Репетиция марша, посвященного 77-й годовщине парада 1941 года
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса
Заседание Совета безопасности ООН
"Пятерка" Совбеза ООН подтвердила приверженность ДНЯО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния