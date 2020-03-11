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Туризм
2020-03-11T22:17+0300
https://ria.ru/20200311/1568453678.html
Мальта ограничила транспортное сообщение с европейскими странами
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РИА Новости

Мальта ограничила транспортное сообщение с европейскими странами

22:17 11.03.2020
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© РИА Новости / Николай Возианов / Перейти в фотобанкНа набережной города Витториоза
На набережной города Витториоза
© РИА Новости / Николай Возианов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что в связи с распространением коронавируса транспортное сообщение по воздуху и морю с Францией, Германией, Швейцарией и Испанией с полночи среды будет приостановлено, сообщает газета Malta Today.
Премьер отметил, что люди, прибывающие на Мальту из этих стран и Италии, будут помещены на 14-дневный карантин. За его соблюдением будет следить полиция, за нарушение будет штраф в размере одной тысячи евро. Как отмечает издание, граждане Мальты на период карантина должны будут находиться в своих домах, а туристы, приехавшие в страну из указанных пяти стран, — в гостиничном номере. Пожилым людям премьер Мальты рекомендовал без необходимости не выходить на улицу.
Ранее власти Мальты из-за распространения в регионе коронавируса временно прекратили авиасообщение с Италией и приостановили перевозку пассажиров на пароме из Мальты на Сицилию. Кроме того, власти запретили проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек на улице и с участием более 740 человек — в помещении. К настоящему моменту в стране выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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