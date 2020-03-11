В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

"У (сезонного) гриппа показатель смертности – 0,1%, у этого (COVID–19) – в десять раз больше", - сказал специалист. "Думаю, это что-то, что нужно понять", - отметил Фаучи, призвав "относиться к этому серьезно и играть на опережение".

Специалист пояснил, что "у сезонного гриппа, с которым мы имеем дело каждый год, смертность составляет 0,1%, известный показатель смертности в случае (коронавируса COVID–19), когда мы смотрим на все данные, включая Китай, это около 3%. …Думаю, если вы учтете все случаи, когда заражение носит незначительные симптомы или не имеет симптомов, показатель смертности, вероятно, можно скорректировать до приблизительно 1%. А это означает, что он в десять раз более смертельно опасный, чем сезонный грипп", - пояснил свое утверждение эксперт.