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В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса
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РИА Новости

В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

18:53 11.03.2020 (обновлено: 20:55 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
"У (сезонного) гриппа показатель смертности – 0,1%, у этого (COVID–19) – в десять раз больше", - сказал специалист. "Думаю, это что-то, что нужно понять", - отметил Фаучи, призвав "относиться к этому серьезно и играть на опережение".
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Специалист пояснил, что "у сезонного гриппа, с которым мы имеем дело каждый год, смертность составляет 0,1%, известный показатель смертности в случае (коронавируса COVID–19), когда мы смотрим на все данные, включая Китай, это около 3%. …Думаю, если вы учтете все случаи, когда заражение носит незначительные симптомы или не имеет симптомов, показатель смертности, вероятно, можно скорректировать до приблизительно 1%. А это означает, что он в десять раз более смертельно опасный, чем сезонный грипп", - пояснил свое утверждение эксперт.
По словам Фаучи, который является главным инфекционным врачом США, смертность от COVID–19 ниже, чем во время эпидемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах, однако новый вирус распространяется быстрее.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Национальный институт здоровья СШАКонгресс СШАСШАВ мире
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