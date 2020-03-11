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Лавров обсудил с генсеком "Исламского джихада" ситуацию в секторе Газа
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РИА Новости

Лавров обсудил с генсеком "Исламского джихада" ситуацию в секторе Газа

18:40 11.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам визита в Финляндию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам визита в Финляндию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем палестинского движения "Исламский джихад" Зиядом Ан-Наххалем ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
Встреча прошла в Москве в среду.
"В ходе беседы основное внимание было уделено положению дел в ближневосточном урегулировании с акцентом на складывающуюся ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Обсуждалась также задача скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины в качестве необходимого условия налаживания устойчивых прямых переговоров с Израилем", - говорится в сообщении МИД по итогам переговоров.
Отмечается, что с российской стороны была подтверждена твердая приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН и Арабскую мирную инициативу.
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РоссияИсламский джихадСектор ГазаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНПалестинаВ мире
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