Мосгорсуд оставил под стражей адвоката Хасавова

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова по делу о принуждении к даче показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил постановление Басманного суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В середине января Басманный суд столицы продлил арест Хасавова и бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова до 16 апреля.
С тех пор следствие по делу, насчитывающему 12 томов, было завершено, адвокаты уже успели ознакомиться с его материалами. Кроме того, в обвинительном заключении осталось лишь обвинение в принуждении к даче показаний, тогда как ранее Хасавову и Джамалутдинову вменялось также воспрепятствование правосудию.
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Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.