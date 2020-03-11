Мосгорсуд оставил под стражей адвоката Хасавова

С тех пор следствие по делу, насчитывающему 12 томов, было завершено, адвокаты уже успели ознакомиться с его материалами. Кроме того, в обвинительном заключении осталось лишь обвинение в принуждении к даче показаний, тогда как ранее Хасавову и Джамалутдинову вменялось также воспрепятствование правосудию.