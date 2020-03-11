В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом зафиксирован в среду в Стокгольме, сообщает местная администрация.
"Пациент скончался в среду в отделении интенсивной терапии в Каролинском университетском госпитале в Пудинге (пригород Стокгольма - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у скончавшегося ранее были диагностированы другие заболевания, из-за которых иммунная система была ослаблена.
Число заболевших в Швеции на данный момент составляет 486.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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