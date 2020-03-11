В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти в результате заражения Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом зафиксирован в среду в Стокгольме , сообщает местная администрация.

"Пациент скончался в среду в отделении интенсивной терапии в Каролинском университетском госпитале в Пудинге (пригород Стокгольма - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у скончавшегося ранее были диагностированы другие заболевания, из-за которых иммунная система была ослаблена.

Число заболевших в Швеции на данный момент составляет 486.