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В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

18:34 11.03.2020 (обновлено: 18:45 11.03.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти в результате заражения коронавирусом зафиксирован в среду в Стокгольме, сообщает местная администрация.
"Пациент скончался в среду в отделении интенсивной терапии в Каролинском университетском госпитале в Пудинге (пригород Стокгольма - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у скончавшегося ранее были диагностированы другие заболевания, из-за которых иммунная система была ослаблена.
Число заболевших в Швеции на данный момент составляет 486.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыШвецияВ мире
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