На Украине введут карантин в учебных заведениях из-за коронавируса

"Шаг номер один – это введение карантина с завтрашнего дня (с четверга – ред.) в детских, средних и высших учебных заведениях, то есть дети в школы, университеты, садики с завтрашнего дня ходить не должны, это введение ограничений на организацию мероприятий культурных, спортивных, массовых на Украине", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.