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На Украине введут карантин в учебных заведениях из-за коронавируса
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РИА Новости

На Украине введут карантин в учебных заведениях из-за коронавируса

18:34 11.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 11 мар - РИА Новости. Карантин в учебных заведениях на Украине и ограничения на проведение массовых мероприятий вводятся с четверга, заявил украинский премьер министр Денис Шмыгаль.
Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин в учебных заведениях и ограничил массовые мероприятия из-за коронавируса.
"Шаг номер один – это введение карантина с завтрашнего дня (с четверга – ред.) в детских, средних и высших учебных заведениях, то есть дети в школы, университеты, садики с завтрашнего дня ходить не должны, это введение ограничений на организацию мероприятий культурных, спортивных, массовых на Украине", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.
По его словам, массовые мероприятия можно будет проводить, если количество присутствующих на них не будет превышать 200 человек. Он отметил, что данное ограничение не коснется государственных мероприятий, к примеру, заседаний Верховной рады, областных советов.
Ранее Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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