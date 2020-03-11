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В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай заражения коронавирусом

18:32 11.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кот-д'Ивуаре, сообщил глава минздрава западноафриканского государства Эжен Ака Ауэле.
"Речь идет о 45-летнем ивуарийце, вернувшемся из Италии. Лабораторные анализы подтвердили диагноз болезни, вызванной коронавирусом", - приводит слова министра местное агентство Agence Ivorienne de Presse.
Заболевший мужчина госпитализирован в один из медцентров в Абиджане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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