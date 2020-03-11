В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кот-д'Ивуаре, сообщил глава минздрава западноафриканского государства Эжен Ака Ауэле.
"Речь идет о 45-летнем ивуарийце, вернувшемся из Италии. Лабораторные анализы подтвердили диагноз болезни, вызванной коронавирусом", - приводит слова министра местное агентство Agence Ivorienne de Presse.
Заболевший мужчина госпитализирован в один из медцентров в Абиджане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса