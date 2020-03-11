Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T18:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568452231.html
В Коми проверят инцидент с падением на младенца снега с крыши
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Коми проверят инцидент с падением на младенца снега с крыши

18:25 11.03.2020
256
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура Коми организует проверку после падения глыбы снега с крыши на годовалого мальчика на улице Карла Маркса в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Организовано поручение сыктывкарской прокуратуре о проверке факта обрушения снежной массы на годовалого ребёнка при выходе семьи из подъезда многоквартирного дома", - сказали РИА Новости в прокуратуре региона.
По словам собеседника агентства, снег упал, когда мать выходила из подъезда с годовалым ребенком на руках. На место была вызвана скорая помощь, медики отвезли маму с малышом в республиканскую клиническую больницу, где осмотрели ребенка. По предварительной информации, их отпустили домой, в госпитализации ребенок не нуждался.
Скорая помощь на Украине
9 марта, 19:29
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
010220
Обсудить 0
Республика КомиСыктывкарПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Кемеровской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
В Петербурге помещенная под карантин пациентка обжаловала решение суда
Учительница сортирует учебники в классе
В Мурманске объяснили вручение учителям сертификатов на сто рублей
Видео с задержанными в Крыму исламистами
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Овощи
В России могут подорожать отечественные огурцы и помидоры
Певица Леди Гага во время выступления
Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
Медицинская сестра в больничной палате
Врач рассказал, кто имеет повышенный риск развития болезни почек
Московский городской суд
Мосгорсуд оставил под стражей адвоката Хасавова
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Швеции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Станция Теплый Стан Московского метрополитена
В Москве завели дело против мужчины, толкнувшего контролера в метро
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай заражения коронавирусом
Молоток в зале судебных заседаний
Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Тюмени женщина напала на гаишника после ссоры с возлюбленным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния