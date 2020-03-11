В Коми проверят инцидент с падением на младенца снега с крыши

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура Коми организует проверку после падения глыбы снега с крыши на годовалого мальчика на улице Карла Маркса в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Организовано поручение сыктывкарской прокуратуре о проверке факта обрушения снежной массы на годовалого ребёнка при выходе семьи из подъезда многоквартирного дома", - сказали РИА Новости в прокуратуре региона.
По словам собеседника агентства, снег упал, когда мать выходила из подъезда с годовалым ребенком на руках. На место была вызвана скорая помощь, медики отвезли маму с малышом в республиканскую клиническую больницу, где осмотрели ребенка. По предварительной информации, их отпустили домой, в госпитализации ребенок не нуждался.