В Кемеровской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 11 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус в городе Юрга Пассажирский автобус в городе Юрга Кемеровской области въехал в стоящий грузовик, пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса не заметил остановившийся перед ним грузовой автомобиль и совершил с ним столкновение. В результате за медицинской помощью обратились пятеро пассажиров, им назначено амбулаторное лечение", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.

Собеседница агентства добавила, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили, что пострадавших шестеро, один из которых от медпомощи отказался.