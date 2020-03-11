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В Кемеровской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Кемеровской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

18:24 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 мар - РИА Новости. Пассажирский автобус в городе Юрга Кемеровской области въехал в стоящий грузовик, пострадали шесть человек, среди которых двое детей.
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса не заметил остановившийся перед ним грузовой автомобиль и совершил с ним столкновение. В результате за медицинской помощью обратились пятеро пассажиров, им назначено амбулаторное лечение", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.
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Собеседница агентства добавила, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф уточнили, что пострадавших шестеро, один из которых от медпомощи отказался.
"Там шесть пострадавших, один отказался (от медпомощи - ред.), пятерых привезли в больницу, среди них двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Все легкие, отправлены на амбулаторное лечение", – уточнил РИА Новости пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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