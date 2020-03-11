Опубликовано видео задержания террористов в Крыму

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Ранее сообщалось, что четверо участников группировки "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

Среди прочего, они пропагандировали свои идеи среди местных мусульман и пытались завербовать их. В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли запрещенную литературу.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Группировка запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.