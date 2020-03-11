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Туризм
2020-03-11T21:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568451484.html
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/150024/11/1500241180_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_c27e066f5e01d72e3eef8819dd0b79ec.jpg
РИА Новости

Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

21:39 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Власти Турции для борьбы с распространением коронавируса предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в среду.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в этой стране. По его словам, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу.
"Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров, — казал Эрсой в эфире телеканала NTV. - Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля. В течение недели мы объявим меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности из-за дополнительных мер".
Он добавил, что министерство переносит мероприятия в сфере культуры и туризма на май.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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