Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

"Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров, — казал Эрсой в эфире телеканала NTV. - Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля. В течение недели мы объявим меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности из-за дополнительных мер".