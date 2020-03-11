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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T18:20+0300
https://ria.ru/20200311/1568451381.html
Глава ЕАБР связал появление коронавируса с финансовым кризисом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568427659_0:671:1563:1550_1036x0_80_0_0_3aba122ed257210c69525bd5fc8c5748.jpg
РИА Новости

Глава ЕАБР связал появление коронавируса с финансовым кризисом

18:20 11.03.2020
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© REUTERS / Aly SongСотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
© REUTERS / Aly Song
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов предположил, что коронавирус – это повод для организации финансового кризиса, и предостерег от резких и опрометчивых шагов.
"Что касается коронавируса, я говорил со специалистами, с медиками, с политологами, все отмечают цикличность появления подобного рода вирусов. Мне сложно судить, я не медик, но, по-моему, коронавирус – это повод для организации финансового кризиса", - сказал Бельянинов в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Ереван – Минск, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По его словам, первоначально серьезных финансовых потрясений мировой экономики ждали в конце 2020 года, но появился коронавирус, который ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось экономистами и экспертами.
"Говорят, в США от обычного гриппа умерло 8 тысяч человек, они там особенно не паникуют. Поскольку объективная реальность состоялась, в этой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя делать никаких опрометчивых шагов. Если мы начнем заниматься некачественным прогнозированием, если начнем делать резкие шаги, в любом случае это ни к чему хорошему не приведет", - заключил Бельянинов.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 110 странах мира. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЕвразийский банк развитияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей БельяниновЭкономика
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