Глава ЕАБР связал появление коронавируса с финансовым кризисом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов предположил, что коронавирус – это повод для организации финансового кризиса, и предостерег от резких и опрометчивых шагов.
"Что касается коронавируса, я говорил со специалистами, с медиками, с политологами, все отмечают цикличность появления подобного рода вирусов. Мне сложно судить, я не медик, но, по-моему, коронавирус – это повод для организации финансового кризиса", - сказал Бельянинов в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Ереван – Минск, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, первоначально серьезных финансовых потрясений мировой экономики ждали в конце 2020 года, но появился коронавирус, который ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось экономистами и экспертами.
"Говорят, в США от обычного гриппа умерло 8 тысяч человек, они там особенно не паникуют. Поскольку объективная реальность состоялась, в этой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя делать никаких опрометчивых шагов. Если мы начнем заниматься некачественным прогнозированием, если начнем делать резкие шаги, в любом случае это ни к чему хорошему не приведет", - заключил Бельянинов.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 110 странах мира. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.
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