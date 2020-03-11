Глава ЕАБР связал появление коронавируса с финансовым кризисом

"Что касается коронавируса, я говорил со специалистами, с медиками, с политологами, все отмечают цикличность появления подобного рода вирусов. Мне сложно судить, я не медик, но, по-моему, коронавирус – это повод для организации финансового кризиса", - сказал Бельянинов в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Ереван – Минск, проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, первоначально серьезных финансовых потрясений мировой экономики ждали в конце 2020 года, но появился коронавирус, который ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось экономистами и экспертами.

"Говорят, в США от обычного гриппа умерло 8 тысяч человек, они там особенно не паникуют. Поскольку объективная реальность состоялась, в этой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя делать никаких опрометчивых шагов. Если мы начнем заниматься некачественным прогнозированием, если начнем делать резкие шаги, в любом случае это ни к чему хорошему не приведет", - заключил Бельянинов.