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Греция опровергла сообщение NYT о секретных тюрьмах для мигрантов
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РИА Новости

Греция опровергла сообщение NYT о секретных тюрьмах для мигрантов

18:19 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаграждение на границе Греции и Турции
Заграждение на границе Греции и Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заграждение на границе Греции и Турции. Архивное фото
АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг сообщение газеты New York Times о том, что на территории страны якобы созданы "тайные центры" для содержания нелегальных мигрантов, перешедших греко-турецкую границу.
"Нет тайных центров для заключённых в Греции", - заявил Петсас на брифинге в среду.
"Если международная газета знает о его расположении, значит, он не тайный", - добавил он.
"Все проблемы, касающиеся охраны границ или безопасности, решаются прозрачно. Конституция исполняется. Нет тайных тюрем", - заявил официальный представитель правительства Греции.
Петсас опроверг также сообщения о гибели беженца от огня греческих пограничников. "Мы категорически опровергли подобного рода сообщения. Это организованная пропаганда Турции и создание фейковых новостей", - сказал он.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииГрецияТурцияВ мире
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