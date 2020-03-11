Греция опровергла сообщение NYT о секретных тюрьмах для мигрантов

Заграждение на границе Греции и Турции. Архивное фото

Заграждение на границе Греции и Турции

АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель правительства Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг сообщение газеты New York Times о том, что на территории страны якобы созданы "тайные центры" для содержания нелегальных мигрантов, перешедших греко-турецкую границу.

"Нет тайных центров для заключённых в Греции", - заявил Петсас на брифинге в среду.

"Если международная газета знает о его расположении, значит, он не тайный", - добавил он.

"Все проблемы, касающиеся охраны границ или безопасности, решаются прозрачно. Конституция исполняется. Нет тайных тюрем", - заявил официальный представитель правительства Греции.

Петсас опроверг также сообщения о гибели беженца от огня греческих пограничников. "Мы категорически опровергли подобного рода сообщения. Это организованная пропаганда Турции и создание фейковых новостей", - сказал он.