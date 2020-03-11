Греция опровергла сообщение NYT о секретных тюрьмах для мигрантов

"Нет тайных центров для заключённых в Греции", - заявил Петсас на брифинге в среду.
"Если международная газета знает о его расположении, значит, он не тайный", - добавил он.
"Все проблемы, касающиеся охраны границ или безопасности, решаются прозрачно. Конституция исполняется. Нет тайных тюрем", - заявил официальный представитель правительства Греции.
Петсас опроверг также сообщения о гибели беженца от огня греческих пограничников. "Мы категорически опровергли подобного рода сообщения. Это организованная пропаганда Турции и создание фейковых новостей", - сказал он.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.