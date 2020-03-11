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Украина закроет большинство пограничных КПП из-за коронавируса
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РИА Новости

Украина закроет большинство пограничных КПП из-за коронавируса

18:17 11.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Киев временно закрывает большинство пограничных пунктов пропуска из-за коронавируса, будут работать 49 из 219, заявил в среду на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения Украины рассмотрит возможность временного сокращения количества контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границах из-за коронавируса.
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"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня (с четверга – ред.) будут работать 49 пунктов пропуска на границах, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Премьер уточнил, что у линии соприкосновения в Донбассе также будут закрыты часть пунктов пропуска. "Закрыть совсем (все КПП в Донбассе – ред.) мы не можем, но усиленные меры там приняты. Некоторые из них (КПП - ред.) закрыты", - сказал Шмыгаль, добавив, что на работающих КПП будет проводиться усиленный контроль и температурный скрининг.
Ранее Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Денис ШмыгальКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаУкраинаВ мире
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