В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти пациента с Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Болгарии , скончалась 66-летняя женщина, сообщает минздрав.

"Женщина поступила в столичную больницу имени Н.И. Пирогова с тяжелой двусторонней пневмонией. Вопреки интенсивным реанимационным мероприятиям врачи не смогли спасти ее жизнь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что больная, у которой была выявлена положительная проба на COVID-19, страдала хроническими проблемами с сердцем и недавно перенесла операцию.

Медики в больнице имени Пирогова также борются за жизнь 74-летнего мужчины, зараженного коронавирусом.