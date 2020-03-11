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В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Болгарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

18:12 11.03.2020
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© REUTERS / StringerЗакрытая средняя школа в Ухане
Закрытая средняя школа в Ухане
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Болгарии, скончалась 66-летняя женщина, сообщает минздрав.
"Женщина поступила в столичную больницу имени Н.И. Пирогова с тяжелой двусторонней пневмонией. Вопреки интенсивным реанимационным мероприятиям врачи не смогли спасти ее жизнь", - говорится в заявлении.
Отмечается, что больная, у которой была выявлена положительная проба на COVID-19, страдала хроническими проблемами с сердцем и недавно перенесла операцию.
Медики в больнице имени Пирогова также борются за жизнь 74-летнего мужчины, зараженного коронавирусом.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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