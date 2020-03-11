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Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
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РИА Новости

Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

18:06 11.03.2020 (обновлено: 00:32 12.03.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonХарви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
© REUTERS / Lucas Jackson
НЬЮ-ЙОРК, 11 мар — РИА Новости. Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Подсудимый появился в зале в наручниках и в каталке, в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца.
"По первому пункту обвинения вы приговариваетесь к 20 годам, по второму — к трем годам тюрьмы", — заявил судья Джеймс Берк.
В феврале присяжные признали продюсера виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн.
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СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон
Обвинение просило максимального наказания по данным статьям: в общей сложности 29 лет. Защита просила для 67-летнего Вайнштейна пять лет, "учитывая, что он может не дожить до конца и этого срока".
Продюсера оправдали по трем другим предъявленным обвинениям, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы, например Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.
Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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13762962863700
Обсудить 122
КультураСШАХарви ВайнштейнВ мире
Популярные комментарии
К правосудию это никакого отношения не имеет... Когда яко бы насилие происходило почему "жертвы" не обращались в полицию? По такой же логике можно кого угодно в чём угодно обвинить поднять шум в ангажированной прессе. Сша ещё раз показало что правосудия в их стране нет..
11 марта, 18:16
НТНе Там
282021220
Теперь будет время пожалеть о своей скупости: пользовался бы экскортницами, у которых ТАМ ровно то же самое, сейчас бы мог наслаждаться спокойной старостью...
11 марта, 18:10
Von Stirliz
912900771
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