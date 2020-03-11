Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020

НЬЮ-ЙОРК, 11 мар — РИА Новости. Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, сообщает корреспондент РИА Новости.

Подсудимый появился в зале в наручниках и в каталке, в начале марта он перенес операцию по стентированию сердца.

"По первому пункту обвинения вы приговариваетесь к 20 годам, по второму — к трем годам тюрьмы", — заявил судья Джеймс Берк.

В феврале присяжные признали продюсера виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Обвинение просило максимального наказания по данным статьям: в общей сложности 29 лет. Защита просила для 67-летнего Вайнштейна пять лет, "учитывая, что он может не дожить до конца и этого срока".

Продюсера оправдали по трем другим предъявленным обвинениям, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы, например Анджелина Джоли Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения отрицал.