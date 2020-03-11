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В Мурманске объяснили вручение учителям сертификатов на сто рублей
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РИА Новости

В Мурманске объяснили вручение учителям сертификатов на сто рублей

18:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
Учительница сортирует учебники в классе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учительница сортирует учебники в классе. Архивное фото
МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Педагоги Мурманска, принимавшие участие в конкурсах учительского мастерства, получили в качестве подарков сертификаты в магазин электроники, ценные и денежные призы, а также некоторые из участников получили сертификаты на 100 рублей в магазин канцелярских товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Мурманска.
С мурманских соцсетях и СМИ появилась информация о том, что некоторые учителя города якобы недовольны подарками, которые получили после участия в городских конкурсах. В качестве подтверждения они выкладывали фотографии сертификатов в магазин канцтоваров на сумму в 100 рублей.
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В мэрии пояснили агентству, что сертификаты на такую сумму действительно были среди призов, однако они не являлись основным и единственным подарком, а служили скорее дополнением.
"В четырех конкурсах приняли участие больше 100 человек. И победители, и финалисты, и участники получили ценные подарки – это и сертификаты в магазин электроники, и планшетные компьютеры, и денежные призы. Да, дополнением к ряду подарков были эти сертификаты", - пояснили в мэрии.
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