В Мурманске объяснили вручение учителям сертификатов на сто рублей

МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Педагоги Педагоги Мурманска , принимавшие участие в конкурсах учительского мастерства, получили в качестве подарков сертификаты в магазин электроники, ценные и денежные призы, а также некоторые из участников получили сертификаты на 100 рублей в магазин канцелярских товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Мурманска.

С мурманских соцсетях и СМИ появилась информация о том, что некоторые учителя города якобы недовольны подарками, которые получили после участия в городских конкурсах. В качестве подтверждения они выкладывали фотографии сертификатов в магазин канцтоваров на сумму в 100 рублей.

В мэрии пояснили агентству, что сертификаты на такую сумму действительно были среди призов, однако они не являлись основным и единственным подарком, а служили скорее дополнением.