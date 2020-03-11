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В ДНР подтвердили удержание 15 украинцев, разыскиваемых Киевом
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РИА Новости

В ДНР подтвердили удержание 15 украинцев, разыскиваемых Киевом

18:02 11.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова подтвердила нахождение на территории ДНР 15 граждан, которых разыскивает Киев в рамках подготовки к очередному этапу обмена пленными.
"Донецкая народная республики, следуя духу минских соглашений, подтвердила удержание 15 лиц, разыскиваемых украинской стороной",- заявила журналистам Морозова.
Она отметила, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске представители Киева не смогли предоставить никакой информации по лицам, пропавшим без вести.
"Хочу подчеркнуть, что Донецкая народная республика всегда готовка к конструктивному диалогу и разблокировке процесса",- добавила Морозова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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