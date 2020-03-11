Число заразившихся коронавирусом в Австрии за полдня выросло на 40

Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за полдня выросло на 40 и достигло 246, сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

В среду утром ведомство сообщало о 206 заболевших. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).

Согласно данным на 15.00, в Австрии провели 5362 теста на коронавирус, 246 из них оказались положительными, четыре человека уже выздоровели.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.

Занятия в вузах временно прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение, а в среду объявят аналогичные меры и в отношении школ. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.