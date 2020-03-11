Комитет ГД поддержал законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Парламентарии предлагают дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, а также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.