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Комитет ГД поддержал законопроект о госрегулировании цен на лекарства
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал законопроект о госрегулировании цен на лекарства

17:58 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровАптека
Аптека
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Соответствующее решение было принято на заседании думского комитета в среду.
Авторами законопроекта выступили руководитель фракции Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Парламентарии предлагают дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, а также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.
Комитет также принял решение рекомендовать Госдуме рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 17 марта, следует из решения думского комитета.
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Дмитрий МорозовАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияПравительство РФСергей НеверовОбщество
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