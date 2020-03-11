В ДНР отметили рост интенсивности обстрелов со стороны силовиков

"В течение последних двух недель наблюдается резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения со стороны украинских вооруженных формирований. Всего за период с 26 февраля по 11 марта зафиксировано 215 случаев нарушений, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказал журналистам Якубов.

Он отметил, что только за последние сутки по территории республики было выпущено 33 мины различного калибра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, наблюдатели продолжают фиксировать активность силовиков на участке, где уже было проведено разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка.