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В ДНР отметили рост интенсивности обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР отметили рост интенсивности обстрелов со стороны силовиков

17:58 11.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе резко выросла в течение последних двух недель, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"В течение последних двух недель наблюдается резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения со стороны украинских вооруженных формирований. Всего за период с 26 февраля по 11 марта зафиксировано 215 случаев нарушений, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказал журналистам Якубов.
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Он отметил, что только за последние сутки по территории республики было выпущено 33 мины различного калибра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, наблюдатели продолжают фиксировать активность силовиков на участке, где уже было проведено разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка.
"Пятого марта техническими средствами постоянной фиксации и видеонаблюдения СЦКК зафиксированы случаи передвижения живой силы противника непосредственно в пределах участка на тех позициях, которые должны были быть окончательно демонтированы еще в начале декабре 2019 года. В подтверждение военного присутствия ВФУ (вооруженного формирования Украины) на территории участка свидетельствуют систематические обстрелы со стороны противника: 10 марта зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в районе участка Петровское", - пояснил Якубов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Руслан ЯкубовСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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