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Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане
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РИА Новости

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане

17:53 11.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Коронавирус. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Рост числа новых случаев заражения COVID-19 в очаге распространения эпидемии городе Ухань может прекратиться уже к концу марта, если власти продолжат предпринимать серьезные меры для борьбы с заболеванием, заявила в среду член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.

"Если говорить о том, когда удастся свести к нулю (новые случаи заражения в Ухане - ред.), то это зависит от интенсивности нашей работы, если работа останется напряженной и не возникнет других обстоятельств, то, вероятно, к концу марта Ухань удастся "очистить", - заявила она в интервью газете "Жэньминь жибао".

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По ее словам, "в настоящее время во многих регионах по всей стране удалось свести к нулю новые случаи заражения, однако нельзя забыть об осторожности и потерять бдительность, следует предпринять строгие меры для недопущения ввозных случаев заражения".
Она также добавила, что, если другие страны не будут уделять должного внимания профилактике и мерам контроля за распространением заболевания, не будут обращать особое внимание на меры по изоляции источников инфекции, эпидемическая ситуация по всему миру может достичь еще больших масштабов.
Ранее схожую точку зрения высказал член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли. По его словам, рост числа новых случаев заражения COVID-19 почти во всех регионах Китая к концу февраля удалось свести к нулю, есть надежда, что в Хубэе и Ухане этого удастся достигнуть уже к середине и концу марта.
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В последние несколько дней новые случаи заражения коронавирусом в провинции Хубэй регистрируют лишь в городе Ухань, и число их постоянно сокращается, 10 марта было выявлено лишь 13 новых случаев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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