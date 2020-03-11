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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T18:18+0300
https://ria.ru/20200311/1568448342.html
Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/79/1563537969_0:286:2966:1954_1036x0_80_0_0_d619c8487b8f4d0b7263e8d3b5a7d03b.jpg
РИА Новости

Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию

17:52 11.03.2020 (обновлено: 18:18 11.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конституционный суд РФ должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Валентины Терешковой в конституцию в течение семи дней после его получения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение", - сказал он.
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Клишас отметил, что в части 6 статьи 3 закона о поправках к Конституции РФ закрепляется специальная норма, которая предусматривает возможность для действующего президента РФ баллотироваться на следующих президентских выборах.
"То есть закон о поправке содержит специальную норму, в соответствии с которой на действующего президента не распространяется предусмотренное этой нормой ограничение. Это не является противоречием, а представляет собой специальное конституционное регулирование", - заявил парламентарий.
По его словам, вводимая часть 31 статьи 81 Конституции РФ в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании предоставит возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента России.
Председатель комитета напомнил, что в 1998 году КС рассматривал положения части 3 статьи 81 и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации. При этом конституция не содержала норм о допустимости замещать должность президента РФ одним и тем же лицом более двух сроков подряд, если такое лицо ранее занимало эту должность в соответствии с прежней конституцией.
"В законодательстве 1998 года отсутствовала специальная оговорка о том, что в переходных положениях Конституции РФ срок полномочий президента РФ не включается в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 81 конституции. Предметом голосования являлся второй срок президента Бориса Ельцина", - отметил Клишас.
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФКонституционный суд РФПолитика
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