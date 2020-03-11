Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Конституционный суд РФ должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Валентины Терешковой в Конституционный суд РФ должен рассмотреть президентский запрос о соответствии поправки депутата Валентины Терешковой в конституцию в течение семи дней после его получения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"В законе о поправке все это предусмотрено. Конституционный суд не позднее семи дней со дня направления запроса президентом обязан дать заключение", - сказал он.

Клишас отметил, что в части 6 статьи 3 закона о поправках к Конституции РФ закрепляется специальная норма, которая предусматривает возможность для действующего президента РФ баллотироваться на следующих президентских выборах.

"То есть закон о поправке содержит специальную норму, в соответствии с которой на действующего президента не распространяется предусмотренное этой нормой ограничение. Это не является противоречием, а представляет собой специальное конституционное регулирование", - заявил парламентарий.

По его словам, вводимая часть 31 статьи 81 Конституции РФ в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании предоставит возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента России.

Председатель комитета напомнил, что в 1998 году КС рассматривал положения части 3 статьи 81 и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации. При этом конституция не содержала норм о допустимости замещать должность президента РФ одним и тем же лицом более двух сроков подряд, если такое лицо ранее занимало эту должность в соответствии с прежней конституцией.