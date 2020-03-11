В Бельгии зафиксировали две новые смерти от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еще два человека скончались в среду в Бельгии в результате коронавируса, сообщает минздрав страны. Таким образом, общее число смертей составляет три, общее число зараженных - 314 человек.
"Министерство сегодня, 11 марта, с прискорбием узнало о трех случаях смерти, вызванных коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства. Скончавшимся было от 73 до 90 лет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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