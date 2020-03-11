В России могут подорожать отечественные огурцы и помидоры

"В себестоимости овощной продукции в защищенном грунте в России есть заметная доля валютной составляющей (томаты – 10%, огурцы – 20%), в частности, из-за закупки импортных комплектующих. Если цены на них пойдут вверх, оптовые цены на тепличные культуры в России – тоже", - сказал Глушков. А поскольку даже небольшой рост оптовых цен приводит к большему росту розничных, из-за торговых наценок стоимость тепличных овощей в магазинах будет еще выше, добавил он.

По оценке Плодоовощного союза, курсу 65 рублей за доллар соответствует среднегодовая оптовая цена на тепличные огурцы и томаты в 79 рублей и 87 рублей за килограмм. При курсе 70 рублей огурцы в среднем по году могут стоить 82,2 рубля, томаты - 90,5 рубля, а при курсе 75 рублей - 85,4 рубля и 94,1 рубля соответственно. Глушков напомнил, что с 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля, потребление продукции отрасли в течение двух лет сократилось на 20%, но потери несли в первую очередь иностранные компании. Теперь сокращение потребления ударит по отечественному производству: некоторые тепличные предприятия в РФ без достаточных мер господдержки уже находятся в сложном финансовом состоянии.