В Париже осудили мошенников, действовавших под видом министра обороны

По данным следствия, Жильбер Шикли и Антони Лазаревич являлись главными организаторами крупномасштабных афер, совершенных в период с 2015 по 2017 год, когда французское оборонное ведомство возглавлял Жан-Ив Ле Дриан. Мошенники выдавали себя за министра в телефонных разговорах или даже по видеосвязи, в этом случае они использовали специальную маску. Самозванцы связывались с главами крупных компаний и даже государств, чтобы выманить у них крупные суммы денег, якобы предназначенных для финансирования "секретных операций" Франции. Сумма ущерба для потерпевших оценивается в 55 миллионов евро.
В 2017 году Шикли и Лазаревич были арестованы на Украине и экстрадированы во Францию. Всего в Париже по "делу фальшивого Ле Дриана" предстали перед судом семь человек.
В 2015 году Шикли уже был осужден на семь лет тюремного заключения по обвинению в аналогичных преступлениях: мошенник звонил сотрудникам какого-либо предприятия и, выдавая себя за директора, требовал перевести деньги. После вынесения приговора по этому делу он находился в бегах.
В марте 2019 года сообщалось, что полиция Израиля арестовала трех подозреваемых, действовавших по похожему сценарию. Жулики, также выдавали себя за Жан-Ива Ле Дриана, который к этому моменту возглавил французский МИД. Обманутый ими бизнесмен потерял восемь миллионов евро.
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