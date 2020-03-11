Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:49+0300
https://ria.ru/20200311/1568448139.html
В Париже осудили мошенников, действовавших под видом министра обороны
https://cdn24.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8f4410d8d1c98bea4126de605cfbe1f.jpg
РИА Новости

В Париже осудили мошенников, действовавших под видом министра обороны

17:49 11.03.2020
230
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Суд в Париже приговорил к 11 и 7 годам лишения свободы двух мошенников, выманивших у своих жертв под видом министра обороны Франции более 50 миллионов евро, сообщает газета Depeche.
По данным следствия, Жильбер Шикли и Антони Лазаревич являлись главными организаторами крупномасштабных афер, совершенных в период с 2015 по 2017 год, когда французское оборонное ведомство возглавлял Жан-Ив Ле Дриан. Мошенники выдавали себя за министра в телефонных разговорах или даже по видеосвязи, в этом случае они использовали специальную маску. Самозванцы связывались с главами крупных компаний и даже государств, чтобы выманить у них крупные суммы денег, якобы предназначенных для финансирования "секретных операций" Франции. Сумма ущерба для потерпевших оценивается в 55 миллионов евро.
Поддельная квитанция об оплате штрафа
11 февраля, 00:02Туризм
В Милане мошенники оставляют фальшивые штрафы на лобовых стеклах машин
В 2017 году Шикли и Лазаревич были арестованы на Украине и экстрадированы во Францию. Всего в Париже по "делу фальшивого Ле Дриана" предстали перед судом семь человек.
В 2015 году Шикли уже был осужден на семь лет тюремного заключения по обвинению в аналогичных преступлениях: мошенник звонил сотрудникам какого-либо предприятия и, выдавая себя за директора, требовал перевести деньги. После вынесения приговора по этому делу он находился в бегах.
В марте 2019 года сообщалось, что полиция Израиля арестовала трех подозреваемых, действовавших по похожему сценарию. Жулики, также выдавали себя за Жан-Ива Ле Дриана, который к этому моменту возглавил французский МИД. Обманутый ими бизнесмен потерял восемь миллионов евро.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
20 февраля, 10:00
В Москве мошенники выманивали деньги, скрываясь за маской Бэтмена
2100110
Обсудить 0
Жан-Ив Ле ДрианФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Сторонник Brexit
Британия инвестирует 600 миллиардов фунтов в процветание после Brexit
Здание Госдепартамента в США
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР подтвердили удержание 15 украинцев, разыскиваемых Киевом
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
В России заявили о подтасовке фактов при расследовании химатаки в Думе
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ
Собака в парке
Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес россиянина Фирсова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
ОНФ проведет эксперимент с новым подходом к нарушителям ПДД
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Оторвавшаяся рессора попала в лобовое стекло
Камера сняла, как рессора грузовика пробила лобовое стекло легковушки
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Тюмени женщина напала на гаишника после ссоры с возлюбленным
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Стоп-кадр видео анимационной иллюстрации телефонного разговора Принца Гарри
Выложена запись розыгрыша российскими пранкерами принца Гарри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния