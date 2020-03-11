В Париже осудили мошенников, действовавших под видом министра обороны

В 2015 году Шикли уже был осужден на семь лет тюремного заключения по обвинению в аналогичных преступлениях: мошенник звонил сотрудникам какого-либо предприятия и, выдавая себя за директора, требовал перевести деньги. После вынесения приговора по этому делу он находился в бегах.