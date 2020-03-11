Воробьев пригласил жителей проголосовать по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона прийти на общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ, которое пройдет 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.

"Сегодня поправки приняты в конституцию, и я бы хотел попросить всех наших жителей 22 апреля, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать. Вчера в Госдуме выступал президент, еще раз сделал акцент на наиболее важных статьях конституции, которые будут изменены", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что возможность президента принимать участие в выборах "очень важна для сегодняшнего момента".