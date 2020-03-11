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Новости Подмосковья
2020-03-11T18:12+0300
https://ria.ru/20200311/1568448093.html
Воробьев пригласил жителей проголосовать по поправкам в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев пригласил жителей проголосовать по поправкам в Конституцию

17:49 11.03.2020 (обновлено: 18:12 11.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона прийти на общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ, которое пройдет 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
"Сегодня поправки приняты в конституцию, и я бы хотел попросить всех наших жителей 22 апреля, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать. Вчера в Госдуме выступал президент, еще раз сделал акцент на наиболее важных статьях конституции, которые будут изменены", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Он также отметил, что возможность президента принимать участие в выборах "очень важна для сегодняшнего момента".
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"Мы видим, как все лихорадит, какие громадные проекты мы реализуем в стране — и здесь власть должна быть сильной и стабильной, чтобы обеспечить результат. Я уверен, он будет", - подчеркнул губернатор.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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