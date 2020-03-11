Лариса Гузеева необычно завершила выпуск "Давай поженимся!"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один из выпусков романтического шоу "Давай поженимся!", которое выходит на Первом канале, закончился нестандартно. Телеведущая Лариса Гузеева не согласилась с решением жениха, инженера-физика Ивана, после того, как он выбрал себе невесту.
На протяжении почти всей программы Гузеева, вместе со свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной, подозревала героя в романе с его подругой Ольгой. Она была в группе поддержки жениха.
"Но у нас, конечно, никакой пары нет, — заявила Лариса Гузеева в конце эфира. — Вы вышли с той, которую выбрала Ольга. Она со слезами на глазах здесь сидела. Было очевидно, что вы и есть пара".
Уже в гримерке у Ольги спросили, почему она не рассказала о том, что у них с Иваном был роман, когда телеведущая задала ей этот вопрос, а также вместе ли они сейчас.
"Нет, мы не пара. Но, возможно, я еще на что-то надеюсь", — прокомментировала она.