Лариса Гузеева необычно завершила выпуск "Давай поженимся!"

На протяжении почти всей программы Гузеева, вместе со свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной, подозревала героя в романе с его подругой Ольгой. Она была в группе поддержки жениха.

"Но у нас, конечно, никакой пары нет, — заявила Лариса Гузеева в конце эфира. — Вы вышли с той, которую выбрала Ольга. Она со слезами на глазах здесь сидела. Было очевидно, что вы и есть пара".

Уже в гримерке у Ольги спросили, почему она не рассказала о том, что у них с Иваном был роман, когда телеведущая задала ей этот вопрос, а также вместе ли они сейчас.