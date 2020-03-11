Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

"Сегодня действительно было решение, авиакомпании уже приступили к его реализации – это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, в дальнейшем правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и принимать решения о приостановке с ними авиасообщения.