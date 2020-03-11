Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о временном прекращении авиасообщения с Италией из-за коронавируса, заявил в среду на брифинге украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня действительно было решение, авиакомпании уже приступили к его реализации – это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что", - заявил Шмыгаль. Трансляцию вели украинские телеканалы.
По его словам, в дальнейшем правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и принимать решения о приостановке с ними авиасообщения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса