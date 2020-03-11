Новак: инвестиции в ТЭС с вводом до 2025 года превысят 200 млрд рублей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в проекты в рамках программы модернизации ТЭС с началом поставки мощности в 2022-2025 годах составит более 200 миллиардов рублей, сообщил министр энергетики Объем инвестиций в проекты в рамках программы модернизации ТЭС с началом поставки мощности в 2022-2025 годах составит более 200 миллиардов рублей, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.

В 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы со вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.

"Одна из задач комплексного плана - это модернизация тепловой генерации в Сибири и Европейской части России ... В 2019 году запущена долгосрочная всероссийская программа модернизации тепловой генерации. Утверждено 86 проектов за период 2019-2020 годов суммарной мощностью 17,2 ГВт с началом поставки мощности в 2022-2025 годах. Общий объем инвестиций составит более 200 миллиардов рублей только по этим проектам", - сказал Новак.