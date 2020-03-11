Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса

"Получая вопрос о потенциальной передаче COVID-19 посредством домашних животных или зараженных продуктов питания, Anses срочно созвала группу экспертов для ответа на этот вопрос. Основываясь на их докладе, Anses установила, что в свете имеющихся научных знаний нет никакого доказательства тому утверждению, что домашние или выращенные на ферме животные играют роль в распространении вируса SARS CoV-2, вызывающего эту болезнь", - отмечают в агентстве.