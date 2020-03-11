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Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса
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РИА Новости

Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса

17:40 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСобака в парке
Собака в парке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Собака в парке. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении нового типа коронавируса, сообщает в среду Французское агентство санитарной безопасности (Anses).
"Получая вопрос о потенциальной передаче COVID-19 посредством домашних животных или зараженных продуктов питания, Anses срочно созвала группу экспертов для ответа на этот вопрос. Основываясь на их докладе, Anses установила, что в свете имеющихся научных знаний нет никакого доказательства тому утверждению, что домашние или выращенные на ферме животные играют роль в распространении вируса SARS CoV-2, вызывающего эту болезнь", - отмечают в агентстве.
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Таким образом, "для того, чтобы передача через пищу стала возможной, эта пища должна быть во время приготовления или других манипуляций загрязнена болеющим или инфицированным человеком". В Anses подчеркивают, что подвергнуться загрязнению может любой тип продуктов - как животного, так и растительного происхождения.
"Кроме того, если ничто не позволяет думать о том, что употребление в пищу загрязненных продуктов может вызвать инфицирование через пищеварительный тракт, возможность инфицирования через дыхательные пути в процессе жевания полностью исключать нельзя", - считают в Anses, подчеркивая, что соблюдение правил гигиены позволит избежать инфицирования.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗФранцияКитайУханьВ мире
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