Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении нового типа коронавируса, сообщает в среду Французское агентство санитарной безопасности (Anses).
"Получая вопрос о потенциальной передаче COVID-19 посредством домашних животных или зараженных продуктов питания, Anses срочно созвала группу экспертов для ответа на этот вопрос. Основываясь на их докладе, Anses установила, что в свете имеющихся научных знаний нет никакого доказательства тому утверждению, что домашние или выращенные на ферме животные играют роль в распространении вируса SARS CoV-2, вызывающего эту болезнь", - отмечают в агентстве.
Таким образом, "для того, чтобы передача через пищу стала возможной, эта пища должна быть во время приготовления или других манипуляций загрязнена болеющим или инфицированным человеком". В Anses подчеркивают, что подвергнуться загрязнению может любой тип продуктов - как животного, так и растительного происхождения.
"Кроме того, если ничто не позволяет думать о том, что употребление в пищу загрязненных продуктов может вызвать инфицирование через пищеварительный тракт, возможность инфицирования через дыхательные пути в процессе жевания полностью исключать нельзя", - считают в Anses, подчеркивая, что соблюдение правил гигиены позволит избежать инфицирования.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последим данным, коронавирусом во Франции заразились 1784 человека, 33 человека скончались.