Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:40+0300
https://ria.ru/20200311/1568447076.html
Московскую конференцию по безопасности отменили из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565173926_0:481:2785:2048_1036x0_80_0_0_e5e4e39b420625dc18fa96419649c761.jpg
РИА Новости

Московскую конференцию по безопасности отменили из-за коронавируса

17:37 11.03.2020 (обновлено: 17:40 11.03.2020)
310
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Девятая Московская конференция по международной безопасности, которая должна была пройти 22-23 апреля, перенесена на 2021 год из-за коронавируса, сообщили в среду в Минобороны России.
"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
130001
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМосковская конференция по международной безопасностиКоронавирусыРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей
Собака в парке
Эксперты оценили роль домашних животных в распространении коронавируса
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
Коронавирус
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" приостановит полеты в ряд европейских городов
Здание Госдепартамента в США
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Свердловской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию
Продажа медицинских масок в аптеке
Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Люди в масках в США
В Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка
Председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Скорая помощь Британии
В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния