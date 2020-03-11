Московскую конференцию по безопасности отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Девятая Московская конференция по международной безопасности, которая должна была пройти 22-23 апреля, перенесена на 2021 год из-за коронавируса, сообщили в среду в Минобороны России.
"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран.
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