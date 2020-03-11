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В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес россиянина Фирсова
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес россиянина Фирсова

17:36 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обвинения, которые выдвигают власти США в отношении россиянина Кирилла Фирсова, должны быть доказаны, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Во вторник стало известно, что правоохранительные органы США 7 марта задержали в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в продаже персональных данных. Он, по данным американских властей, содействовал продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
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"Обвинения в мошенничестве при привлечении покупателей и пособничестве торговле фейковыми или подлинными аутентификационными данными, которые выдвигают власти США против российского гражданина Кирилла Фирсова, должны быть четко и аргументированно доказаны. Американская сторона обязана полностью соблюдать права гражданина России", - сказал Железняк РИА Новости.
Он отметил, что в России крайне негативно относятся к нарушениям законодательства в сфере информационных технологий, за которые в РФ предусмотрено уголовное наказание.
"В случае с гражданином России Фирсовым, оказавшимся под подозрением у властей США, мы обязаны предпринять все необходимые меры для предотвращения нарушения прав нашего соотечественника и добиться через институт уполномоченного по правам человека поддержки и защиты интересов Кирилла Фирсова", - отметил депутат.
По мнению Железняка, следует добиваться экстрадиции россиянина на родину для дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер.
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РоссияГосдума РФСергей ЖелезнякСШАВ мире
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