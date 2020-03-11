В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять водителей такси, контактировавшие с больными коронавирусом, находятся под наблюдением врачей в столице, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Пять водителей такси, контактировавшие с больными коронавирусом, находятся под наблюдением врачей в столице, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

"На данный момент в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро таксистов, которые контактировали с заболевшими, были оперативно направлены под наблюдение врачей в обсервационные центры Москвы", - сообщили в штабе.

Отмечается, что вместе с некоторыми водителями такси в обсервационные центры были помещены их семьи.

"У них отсутствуют симптомы заболевания. У всех взяты пробы для проведения анализов и составлены карты контактов", - добавили в штабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что всего в столице были подтверждены девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.