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В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей
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РИА Новости

В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей

17:36 11.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять водителей такси, контактировавшие с больными коронавирусом, находятся под наблюдением врачей в столице, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"На данный момент в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пятеро таксистов, которые контактировали с заболевшими, были оперативно направлены под наблюдение врачей в обсервационные центры Москвы", - сообщили в штабе.
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Отмечается, что вместе с некоторыми водителями такси в обсервационные центры были помещены их семьи.
"У них отсутствуют симптомы заболевания. У всех взяты пробы для проведения анализов и составлены карты контактов", - добавили в штабе.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что всего в столице были подтверждены девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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