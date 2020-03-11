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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-11T17:34+0300
https://ria.ru/20200311/1568446798.html
В России заявили о подтасовке фактов при расследовании химатаки в Думе
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РИА Новости

В России заявили о подтасовке фактов при расследовании химатаки в Думе

17:34 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкХимлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Результаты расследования Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии инцидента в Думе (7 апреля 2018 года) были подтасованы, Москва шокирована полученными свидетельствами, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
"Прошедший межсессионный период был отмечен выплеском в публичное пространство большого объема информации о манипуляциях при расследовании случаев предполагаемого применения химоружия в Сирии. Многочисленные свидетельства, приведенные в опубликованных внутренних документах Техсекретариата и переписке между его сотрудниками, свидетельствуют об имевшей место подтасовке результатов расследования Миссией по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) событий в городе Дума", - заявил Шульгин, выступая на 93-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО в Гааге.
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Он отметил, что сразу после организованного для членов МУФС брифинга трех официальных лиц из США выводы предварительного доклада спецмиссии "как по мановению волшебной палочки были кардинальным образом переписаны, причем людьми, кто никогда не был на месте инцидента".
"А эксперты, работавшие непосредственно в Думе, были почему-то отстранены от расследования, их мнение было проигнорировано, а экспертиза отброшена. Причем основные технические заключения, к примеру, по баллистике, делали почему-то какие-то неназванные "независимые эксперты" со стороны. Их имена и национальную принадлежность тщательно скрывают. Наверное, чтобы не выплыла наружу нелицеприятная правда, что этих специалистов предоставили страны, кровно заинтересованные в обвинительном заключении против сирийских властей", - подчеркнул Шульгин.
По его словам, "информация о "внутренней кухне" процесса расследования просто шокирует".
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"Считаем абсолютно неприемлемым грубое давление на деятельность спецмиссии. Напомню, что согласно положениям Конвенции при исполнении своих обязанностей сотрудники Техсекретариата не должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было правительства или из какого-либо иного источника, постороннего для ОЗХО. Государства не имеют права оказывать на них влияния при исполнении ими своих обязанностей", - заявил российский дипломат.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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