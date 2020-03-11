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В Румынии зафиксировали три новых случая коронавируса
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РИА Новости

В Румынии зафиксировали три новых случая коронавируса

17:27 11.03.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Румынии, всего в стране 35 пациентов с COVID-19, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"Подтверждено еще три случая COVID-19, общее число случаев на национальном уровне достигло 35 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что два новых случаев были зарегистрированы в столице Румынии — Бухаресте.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией,запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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