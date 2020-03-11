На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур. Архивное фото

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур

В настоящее время на космодроме находятся еще три грузовых корабля - "Прогресс МС-14", "Прогресс МС-15" и "Прогресс МС-16".

"На станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, которым из РКК "Энергия" на Байконур доставлен грузовой корабль "Прогресс МС-17" ... Его запуск к МКС намечен на первую половину 2021 года", - говорится в видео на YouTube-канале предприятия.

Отмечается, что корабль будет находиться на хранении в монтажно-испытательном корпусе на площадке 254 космодрома до 2021 года.