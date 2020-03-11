На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" для запуска на Международную космическую станцию в первой половине 2021 года доставлен на космодром Байконур, сообщил Космический центр "Южный" (филиал ЦЭНКИ - предприятия "Роскосмоса").
В настоящее время на космодроме находятся еще три грузовых корабля - "Прогресс МС-14", "Прогресс МС-15" и "Прогресс МС-16".
"На станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, которым из РКК "Энергия" на Байконур доставлен грузовой корабль "Прогресс МС-17" ... Его запуск к МКС намечен на первую половину 2021 года", - говорится в видео на YouTube-канале предприятия.
Отмечается, что корабль будет находиться на хранении в монтажно-испытательном корпусе на площадке 254 космодрома до 2021 года.
Запуск корабля "Прогресс МС-14" намечается на 25 апреля, "Прогресса МС-15" - на 23 июля, "Прогресса МС-16" - на 11 декабря.