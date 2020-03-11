Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:27+0300
https://ria.ru/20200311/1568446341.html
На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155239/94/1552399427_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_76b95bbf064b45cb323cc59f341d66f5.jpg
РИА Новости

На Байконуре образовалась очередь на запуск из кораблей "Прогресс"

17:27 11.03.2020
5895
© Фото : КЦ "Южный"/РоскосмосПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный"/Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" для запуска на Международную космическую станцию в первой половине 2021 года доставлен на космодром Байконур, сообщил Космический центр "Южный" (филиал ЦЭНКИ - предприятия "Роскосмоса").
В настоящее время на космодроме находятся еще три грузовых корабля - "Прогресс МС-14", "Прогресс МС-15" и "Прогресс МС-16".
"На станцию Тюра-Там прибыл железнодорожный состав, которым из РКК "Энергия" на Байконур доставлен грузовой корабль "Прогресс МС-17" ... Его запуск к МКС намечен на первую половину 2021 года", - говорится в видео на YouTube-канале предприятия.
Отмечается, что корабль будет находиться на хранении в монтажно-испытательном корпусе на площадке 254 космодрома до 2021 года.
Запуск корабля "Прогресс МС-14" намечается на 25 апреля, "Прогресса МС-15" - на 23 июля, "Прогресса МС-16" - на 11 декабря.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л № 3 с космодрома Байконур
10 марта, 17:48
Пуск ракеты "Протон-М" отложили из-за некачественных комплектующих
3846201
Обсудить 10
Байконур (космодром)Космос - РИА Наука
Рекомендуем
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Так в представлении художника выглядит экзопланета WASP-76b. В центре рисунка - граница вечерней зоны, где день переходит в ночь
Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
Расстояние от Земли до Солнца
Тихая обитель? Где лучше всего жить в Галактике
Восход Солнца из космоса.
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л № 3 с космодрома Байконур
Пуск ракеты "Протон-М" отложили из-за некачественных комплектующих
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
Литва предостерегла НАТО от "стратегической ошибки" в отношении России
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Кадр из фильма 007: Спектр
Дэниел Крейг рассказал, почему не хотел играть в "Не время умирать"
Ракета космического назначения Протон-М с разгонным блоком Бриз-М
Брак в ракете "Протон-М" устранят без ее возвращения в Москву
Репетиция марша, посвященного 77-й годовщине парада 1941 года
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния