В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 83, составив 456, это самый большой скачок за всю историю наблюдения за заболеванием, сообщает управление здравоохранения Англии.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 11 марта 2020 года, в Великобритании были проверены 27 476 человек, из которых 27 020 оказались не заражены, а у 456 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, ранее скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса