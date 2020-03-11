В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 11 марта 2020 года, в Великобритании были проверены 27 476 человек, из которых 27 020 оказались не заражены, а у 456 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, ранее скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.