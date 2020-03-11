Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T17:24+0300
https://ria.ru/20200311/1568446161.html
В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/15010/76/150107635_0:43:800:493_1036x0_80_0_0_aba4caeaa0c44f36e0bdfbb07fea6f12.jpg
РИА Новости

В Британии резко выросло число случаев заражения коронавирусом

17:24 11.03.2020
4290
© en.wikipedia.orgСкорая помощь Британии
Скорая помощь Британии
© en.wikipedia.org
Скорая помощь Британии. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 83, составив 456, это самый большой скачок за всю историю наблюдения за заболеванием, сообщает управление здравоохранения Англии.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 11 марта 2020 года, в Великобритании были проверены 27 476 человек, из которых 27 020 оказались не заражены, а у 456 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, ранее скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении управления.
В лаборатории
Вчера, 14:58
Эксперты: разработка вакцины от коронавируса займет минимум год
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
841200
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗВеликобританияКитайУханьИталияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в Ухане
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Берлине признали невозможным остановить распространение коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось до восьми
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Скорая помощь в Германии
В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 1565
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В оперштабе рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом ребенка
Продажа медицинских масок в аптеке
Итальянские юристы попросили Путина о помощи из-за вспышки COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Эксперт предрек рост числа больных коронавирусом в Китае
Измерение температуры водителя автомобиля
В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса
Женщина в маске в центре Милана
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния